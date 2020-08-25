Яков Тренин встретился с Романом Ротенбергом и побывал на базе СКА

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин встретился с вице-президентом петербургского СКА Романом Ротенбергом, сообщил в «Твиттере» известный агент Шуми Бабаев. Ротенберг выразил заинтересованность клуба в кандидатуре Тренина и показал форварду тренировочную базу «армейцев». Недавно СКА выменял права на Тренина у «Трактора».

Посмотреть фото можно в аккаунте Шуми Бабаева в «Твиттере».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 23-летний Тренин принял участие в 21 матче за основную команду «Нэшвилл Предаторз», записав на свой счёт 6 (2+4) очков при показателе полезности "+1" и девяти минутах штрафного времени. Форвард проводил на площадке 9 минут 44 секунды за матч.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.