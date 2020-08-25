Слепышев: роли лидера у меня ещё не было. Посмотрим, как справлюсь

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал уход из клуба Кирилла Капризова.
«Понятно, что Кирилл Капризов – игрок уникальный, умеет практически всё. Но это хоккей, очень редко люди в одной тройке играют несколько лет. Кто-то двигается дальше, кто-то остаётся, кто-то меняет клуб. К этому надо относиться спокойно. Наш состав обновился, и нужно искать другие сочетания, что мы сейчас и делаем. Сезон покажет, насколько хорошо получилось.
После ухода Капризова, Вея и Григоренко меня считают новым лидером ЦСКА? Считаю, в команде много хороших ребят, и они мне помогут. Что касается лидерства… Наверное, я просто провёл удачно вторую половину прошлого сезона, наравне с лидерами – как раз с теми ребятами, которых вы назвали. И сейчас, когда они ушли, ко мне особое внимание. Всё понимаю и принимаю. Это новый вызов, такой роли у меня ещё никогда не было. Интересно, как справлюсь.
- 25 августа 2020
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