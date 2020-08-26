Дубль Хорвата помог «Ванкуверу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился 2-й матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче со счётом 5:2 одержали номинальные гости льда игроки «Ванкувера» и сравняли счёт в серии – 1-1.
Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте, Тайлер Тоффоли, вернувшийся в состав «Ванкувера» спустя 10 матчей, первым же касанием вывел свою команду вперёд. К середине 1-го периода Бо Хорват увеличил отрыв «Кэнакс» до двух шайб, реализовав численное преимущество. Во 2-м игровом отрезке форвард «Вегаса» Алекс Так сократил преимущество «Ванкувера» до одной шайбы. Однако к концу этого же периода Элиас Петтерссон вновь увеличил отрыв номинальных гостей. В заключительном отрезке игры Бо Хорват оформил дубль, а Макс Пасиоретти за минуту до конца забросил вторую шайбу «Вегаса». Окончательный счёт встречи броском в пустые ворота установил форвард «Ванкувера» Таннер Пирсон – 5:2 в пользу «Кэнакс».
Видео лучших моментов игры «Вегас» — «Ванкувер» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
30-летний финский голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём отразил 38 из 40 бросков.
Напомним, что первая встреча серии между этими командами завершилась разгромным поражением «Ванкувера» со счётом 0:5.
3-я игра серии между «Ванкувером» и «Вегасом» состоится 28 августа. Начало – 04:45 мск.
- 26 августа 2020
-
08:15
-
08:10
-
07:42
-
07:26
-
07:21
-
06:36
-
06:29
-
06:23
-
06:10
-
05:31
-
05:15
-
03:56
- 25 августа 2020
-
23:46
-
23:40
-
22:58
-
22:36
-
22:16
-
21:47
-
21:39
-
21:17
-
20:46
-
20:19
-
19:59
-
19:34
-
19:24
-
19:11
-
18:53
-
18:38
-
18:21
-
18:01
-
17:23
-
17:00
-
16:54
-
16:50
-
16:32