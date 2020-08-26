Дубль Хорвата помог «Ванкуверу» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в серии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился 2-й матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче со счётом 5:2 одержали номинальные гости льда игроки «Ванкувера» и сравняли счёт в серии – 1-1.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте, Тайлер Тоффоли, вернувшийся в состав «Ванкувера» спустя 10 матчей, первым же касанием вывел свою команду вперёд. К середине 1-го периода Бо Хорват увеличил отрыв «Кэнакс» до двух шайб, реализовав численное преимущество. Во 2-м игровом отрезке форвард «Вегаса» Алекс Так сократил преимущество «Ванкувера» до одной шайбы. Однако к концу этого же периода Элиас Петтерссон вновь увеличил отрыв номинальных гостей. В заключительном отрезке игры Бо Хорват оформил дубль, а Макс Пасиоретти за минуту до конца забросил вторую шайбу «Вегаса». Окончательный счёт встречи броском в пустые ворота установил форвард «Ванкувера» Таннер Пирсон – 5:2 в пользу «Кэнакс».

Видео лучших моментов игры «Вегас» — «Ванкувер» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

30-летний финский голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрём отразил 38 из 40 бросков.

Напомним, что первая встреча серии между этими командами завершилась разгромным поражением «Ванкувера» со счётом 0:5.

3-я игра серии между «Ванкувером» и «Вегасом» состоится 28 августа. Начало – 04:45 мск.