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Виктор Хедман вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам в плей-офф НХЛ

Виктор Хедман вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Лайтнинг». Счёт в серии стал равным – 1-1.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман отметился результативной передачей, которая стала для него 54-м очком за карьеру в плей-офф НХЛ. Благодаря этому Хедман вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам в плей-офф НХЛ, превзойдя результат травмированного Стивена Стэмкоса (53).

Клубный рекорд принадлежит российскому нападающему Никите Кучерову (71), второе место занимает Мартин Сен-Луи (68), топ-3 замыкает Тайлер Джонсон (56).

Кучеров отстаёт на одну шайбу от рекорда «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ
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