Хорват: в прошлом матче «Вегас» хорошо веселился на скамейке, а сегодня там было тихо

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват саркастически прокомментировал победу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 1-1). Канадский форвард оформил дубль и помог команде взять реванш у «Вегаса» за разгром в первом матче (0:5).

«Мы слышали, как в прошлом матче они хорошо веселились и смеялись на своей скамейке. Сегодня там было довольно тихо. И мы хотим, чтобы так было и дальше.

Нам удалось ответить за поражение в первом матче. Сегодня все наши игроки блокировали броски и делали всё возможное для победы. Наша команда сегодня была великолепна, от первого до четвёртого звена. Я же просто старался внести свой вклад, и мне повезло отправить шайбу в сетку», — цитирует Хорвата пресс-служба НХЛ.

Одним из лучших игроков матча стал нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон, ставший автором победной шайбы и сделавший ещё две результативные передачи. В активе шведского форварда стало 16 очков в 12 матчах нынешнего плей-офф, что является лучшим результатом в истории клуба на таком временном отрезке.