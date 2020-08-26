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Абдул: Череповец — не самый красивый город, но все условия для игры в хоккей есть

Абдул: Череповец — не самый красивый город, но все условия для игры в хоккей есть
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий череповецкой «Северстали» Индржих Абдул поделился впечатлениями от нового клуба.

«Тяжело ли было расставаться со словацкой лигой? Да было немного сложно, но КХЛ как лига намного лучше. К счастью, в «Северстали» у меня тоже отличные напарники. В КХЛ сложнее зарабатывать очки, так как все играют намного лучше, чем в чемпионате Словакии. Но я надеюсь, что смогу приносить своей команде пользу.

Череповец и не является самым красивым городом, но там есть все условия для игры в хоккей. В среду у нас выходной, и, возможно, я смогу посетить что-нибудь здесь, в Петербурге. Я наслышан о том, насколько красив этот город.

Сейчас больше всего общаюсь со своим товарищем по команде Адамом Лишкой. Он из Словакии и много в чём мне помогает. Также у меня есть хороший друг в московском «Динамо» — Дмитрий Яшкин. Мы с ним из одного города, проводили вместе много времени ещё когда были детьми. Я знаю его с пяти лет, и он один из моих лучших друзей», — цитирует игрока официальный сайт «Северстали».

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