Абдул: Череповец — не самый красивый город, но все условия для игры в хоккей есть

Нападающий череповецкой «Северстали» Индржих Абдул поделился впечатлениями от нового клуба.



«Тяжело ли было расставаться со словацкой лигой? Да было немного сложно, но КХЛ как лига намного лучше. К счастью, в «Северстали» у меня тоже отличные напарники. В КХЛ сложнее зарабатывать очки, так как все играют намного лучше, чем в чемпионате Словакии. Но я надеюсь, что смогу приносить своей команде пользу.



Череповец и не является самым красивым городом, но там есть все условия для игры в хоккей. В среду у нас выходной, и, возможно, я смогу посетить что-нибудь здесь, в Петербурге. Я наслышан о том, насколько красив этот город.



Сейчас больше всего общаюсь со своим товарищем по команде Адамом Лишкой. Он из Словакии и много в чём мне помогает. Также у меня есть хороший друг в московском «Динамо» — Дмитрий Яшкин. Мы с ним из одного города, проводили вместе много времени ещё когда были детьми. Я знаю его с пяти лет, и он один из моих лучших друзей», — цитирует игрока официальный сайт «Северстали».