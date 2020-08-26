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Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев

Тарасенко перенесёт операцию и пропустит пять месяцев
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко на следующей неделе перенесёт операцию на плече, после которой будет восстанавливаться не меньше пяти месяцев. Напомним, ранее форвард неоднократно получал травмы плеча. Прошлую операцию в клубе назвали неудачной.

В нынешнем плей-офф Владимир Тарасенко принял участие в четырёх встречах, в которых не набрал очков при показателе полезности «-1». В Кубке Стэнли провёл 74 матча и набрал 49 (33+16) очков при полезности «-12».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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