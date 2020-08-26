Коваленко: я получил 86% голосов на выборах и конкуренты приписали мне гражданство США

Руководитель профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что у него никогда не было паспорта США.



«В сентябре в Ярославской области, где я работаю депутатом Облдумы, довыборы в Госдуму. В предварительном голосовании «Единой России» мою кандидатуру поддержали 86 процентов избирателей. Получается, вместе с партией выиграл регулярный чемпионат, теперь финишная прямая — плей-офф, в котором горе-конкуренты, открыв Интернет и увидев, что я девять лет выступал в НХЛ, решили приписать мне американское гражданство. Естественно, в „сети“ сразу же пошло бурление.



Готов разъяснить очевидное: работать в НХЛ и иметь американское гражданство — это два абсолютно разных вопроса. Говорю лично о себе: выступая в НХЛ, никогда не подавал заявление ни на грин-карту, ни на паспорт. Если же фантазеры хотели мне его приписать, то почему даже не удосужились придумать что-то более реалистичное? Шесть с половиной лет я провел в клубах Канады — так нарисуйте, дилетанты, канадский паспорт!



Если же серьёзно, то, оглядываясь назад, думаю, что именно русский характер где-то и помешал мне в НХЛ. Ведь там нужно не только выкладываться на льду по полной, но и создавать картинку, нравиться североамериканцам. А я на следующий день после окончания сезона всегда вылетал в Россию. Душа звала домой, в Штатах и Канаде так и не смог адаптироваться», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.