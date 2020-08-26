СКА победил «Сочи» на турнире имени Пучкова

Петербургский СКА и хоккейный клуб «Сочи» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Валерия Брагина — 4:1. В первом матче на турнире СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» (2:0), «леопарды» потерпели поражение от того же «Куньлуня» (1:2).



Первый период матча прошёл без заброшенных шайб. На старте второго периода счёт открыл нападающий «Сочи» Ере Карьялайнен. На 34-й минуте форвард СКА Линден Вей восстановил равновесие на табло. На 53-й минуте петербургский клуб вышел вперёд усилиями нападающего Кирилла Марченко. Точку в матче поставили Арсений Бринкман и Миро Аалтонен.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.