Семён Варламов побил рекорд сухой серии в истории «Айлендерс» в плей-офф

Российский голкипер Семён Варламов установил новый клубный рекорд «Нью-Йорк Айлендерс» по продолжительности сухой серии в плей-офф. Варламов не пропускал 138 минут 17 секунд, предыдущий рекорд установил Билли Смит в 1980 году — 136 минут 59 секунд.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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