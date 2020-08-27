7 очков Кучерова и Сергачёва на двоих помогли «Тампе» разгромить «Бостон»
Завершился третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра проходила Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 7:1.
В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн и ещё по разу отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт, а также россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Также в этой встрече Кучеров отметился тремя результативными передачами. Сергачёв в свою очередь помимо шайбы записал в свой актив два голевых паса. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 23 сейва.
Таким образом, «Тампа» повела со счётом 2-1 в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Тампой» и «Бостоном» состоится 29 августа.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
27 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Палат (Сергачёв, Кучеров) – 12:46' (5x4) 0:2 Гурд (Коулман, Чернак) – 13:01' (5x5) 0:3 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 22:14' (5x4) 1:3 Маршан (Крюг, Пастрняк) – 24:56' (5x4) 1:4 Киллорн (Палат, Кучеров) – 28:35' (5x4) 1:5 Пойнт (Киллорн, Сергачёв) – 35:23' (5x5) 1:6 Киллорн (Гурд, Богосян) – 38:01' (5x5) 1:7 Кучеров (Пойнт) – 43:58' (5x5)
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