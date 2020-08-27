7 очков Кучерова и Сергачёва на двоих помогли «Тампе» разгромить «Бостон»

Завершился третий матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра проходила Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой номинальных гостей со счётом 7:1.

В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн и ещё по разу отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт, а также россияне Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Также в этой встрече Кучеров отметился тремя результативными передачами. Сергачёв в свою очередь помимо шайбы записал в свой актив два голевых паса. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 23 сейва.

Таким образом, «Тампа» повела со счётом 2-1 в серии до четырёх побед. Следующий матч между «Тампой» и «Бостоном» состоится 29 августа.