«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в контрольном матче

В финском городе Вантаа на «Трио-Арене» состоялся контрольный матч, в котором «Йокерит» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу команды Лаури Марьямяки.
В составе победителей отличились: Джордан Шрёдер, Хенри Иконен, Марко Анттила и Антти Пильстрём. Единственную шайбу у рижан забросил Зак Митчелл.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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