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«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в контрольном матче

«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

В финском городе Вантаа на «Трио-Арене» состоялся контрольный матч, в котором «Йокерит» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу команды Лаури Марьямяки.

В составе победителей отличились: Джордан Шрёдер, Хенри Иконен, Марко Анттила и Антти Пильстрём. Единственную шайбу у рижан забросил Зак Митчелл.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
27 августа 2020, четверг. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Динамо Р
Рига
0:1 Митчелл (Эллис) – 08:05' (5x4)   1:1 Шрёдер (Пудас) – 09:53' (5x5)   2:1 Иконен – 21:57' (5x4)   3:1 Анттила (Скленичка, Крейчик) – 27:06' (6x5)   4:1 Пильстрём (Анттила, Линдбек) – 46:19' (4x5)
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