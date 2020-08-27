«Спартак»: рассчитываем на заполняемость в 3–3,5 тыс., приоритет — владельцам абонементов

Руководитель пресс-службы «Спартака» Владимир Самохин рассказал о продаже билетов на матчи столичного клуба.

«Рассчитываем на заполняемость в три — три с половиной тысячи болельщиков. Две тысячи абонементов продали уже в начале августа, но, так как людей гораздо больше, чем можем продать, мы были вынуждены остановить продажу. В понедельник будет ключевое совещание с Роспотребнадзором, после чего мы примем окончательные решение. Приоритет будет отдан владельцам абонементов», — передаёт слова Владимира Самохина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.