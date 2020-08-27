«Спартак» продолжит играть на «ЦСКА-Арене»

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли сообщил, что столичный клуб продолжит выступления в «Парке Легенд» на «ЦСКА-Арене».
«Этот сезон «Спартак» точно проведёт на «ЦСКА-Арене». Планы по смене места жительства у нас есть, но раскрыть их пока не могу», — передаёт слова Ни-Ли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка со счётом 2-4 проиграли московскому «Динамо».
- 27 августа 2020
-
23:56
-
23:42
-
23:20
-
23:16
-
22:59
-
22:45
-
22:40
-
22:32
-
22:25
-
22:17
-
22:03
-
21:55
-
21:39
-
21:25
-
21:03
-
20:26
-
20:11
-
19:56
-
19:37
-
19:01
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:16
-
17:59
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:52