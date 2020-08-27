«Спартак» продолжит играть на «ЦСКА-Арене»

Спортивный директор «Спартака» Павел Ни-Ли сообщил, что столичный клуб продолжит выступления в «Парке Легенд» на «ЦСКА-Арене».

«Этот сезон «Спартак» точно проведёт на «ЦСКА-Арене». Планы по смене места жительства у нас есть, но раскрыть их пока не могу», — передаёт слова Ни-Ли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ столичный «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Олега Знарка со счётом 2-4 проиграли московскому «Динамо».