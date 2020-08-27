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Э. Кейн — об отмене матчей в НХЛ: игроки сами проявили инициативу, горжусь ими

Э. Кейн — об отмене матчей в НХЛ: игроки сами проявили инициативу, горжусь ими
Хоккей / НХЛ 0

Один из руководителей Альянса хоккейного многообразия нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн отреагировал на твит инсайдера The Athletic Пьера Лебрюна.

Журналист сообщил, что более ста хоккеистов, выступающих в плей-офф НХЛ, по телефону связались с Кейном и защитником «Миннесоты Уайлд» Мэттом Дамбой. Лебрюн отметил, что хоккеисты сами изъявили желание позвонить им.

«Игроки сами сегодня проявили инициативу. Горжусь позицией и действиями моих товарищей в НХЛ», – написал Кейн в «Твиттере».

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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