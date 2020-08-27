Э. Кейн — об отмене матчей в НХЛ: игроки сами проявили инициативу, горжусь ими

Один из руководителей Альянса хоккейного многообразия нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн отреагировал на твит инсайдера The Athletic Пьера Лебрюна.

Журналист сообщил, что более ста хоккеистов, выступающих в плей-офф НХЛ, по телефону связались с Кейном и защитником «Миннесоты Уайлд» Мэттом Дамбой. Лебрюн отметил, что хоккеисты сами изъявили желание позвонить им.

«Игроки сами сегодня проявили инициативу. Горжусь позицией и действиями моих товарищей в НХЛ», – написал Кейн в «Твиттере».

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