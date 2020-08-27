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Альянс хоккейного многообразия потребовал от НХЛ приостановить розыгрыш Кубка Стэнли

Альянс хоккейного многообразия потребовал от НХЛ приостановить розыгрыш Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Альянс хоккейного многообразия потребовал от Национальной хоккейной лиги отложить матчи плей-офф, запланированные на 27 августа, из-за массовых беспорядков в США. Об этом сообщил один из руководителей объединения нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн в своём «твиттере».

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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