Знарок: у «Спартака» заболело несколько защитников, но это не коронавирус

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после проигрыша в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с «Витязем» (2:3 ОТ).
«Тяжеловато было второй матч сыграть, вчера была вечерняя игра. Немного с восстановлением были проблемы. В целом, всё нормально, я считаю. Кому-то отдохнуть дали, кто-то поиграл. Доволен молодыми ребятами сегодня.
Радила убрали из состава, потому что вчера он хорошо отработал. Нам надо было дать кому-то отдохнуть, иначе бы три матча мы просто не смогли провести. Мы бы ещё больше дали игрокам отдохнуть, но по составу не получилось. У нас заболело несколько защитников, но это не коронавирус.
Что касается Юсе, то хорошее катание у него, хорошее движение. Умный парень, успевает подключиться и назад первый прибежать. Считаю, что это хороший защитник», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 августа 2020
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