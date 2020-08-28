Никитин — об удалении Андронова: в «Динамо» мастеровитые ребята не только в плане хоккея

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после победы в матче предсезонного Кубка мэра Москвы с московским «Динамо» (4:3 Б).
«Поблагодарил ребят за то, что сумели перестроиться в плане психологии после трёх подряд пропущенных шайб. Хорошо, что Шарыченкову смогли помочь. Хватало и брака, и глупостей, но это летний хоккей, от которого никуда не уйти. Главное сейчас — это игровая практика и проявление характера.
Я ещё не смотрел повтор удаления Андронова в овертайме. Не знаю, было там удаление или не было. Естественно, посмотрим этот момент. У нас в команде есть люди, которые за это отвечают. Может быть, судья ошибся. Может быть, Серёга ошибся. В той команде тоже мастеровитые ребята, и не только в плане хоккея. Опытные парни, которые могут и подыграть где-то. Но мне нужен повтор, чтобы посмотреть ещё раз.
Лайпсик уже прилетел. Мы его ещё пока не видели, но эсэмэска уже пришла, что он в Москве. Мы рассчитываем на этого игрока, однозначно в топ-6. У него есть и бомбардирские качества, да и в сдерживающих звеньях он поиграл. Опытный хоккеист», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 августа 2020
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