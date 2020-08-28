Хартли: у Хохлачёва будет важная роль в «Авангарде». Главное – найти ему оптимальное место

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли дал комментарий после победы в матче предсезонном турнире имени Николая Пучкова с петербургским СКА (3:1).
«Мы сегодня хорошо начали, показали высокую интенсивность и хорошую командную работу. Отмечу, что мы добавили в скорости в этом сезоне. Этой победой мы завершаем эти необычные сборы. Надо отдать должное нашим ребятам, которые справились с коронавирусом, большое спасибо врачам. С нетерпением ждём начала сезона.
Я очень доволен Буше. Это по-настоящему грамотный хоккеист, мы заметили его моментальную химию с партнёрами по звену Найтом и Секачем. Рид готов далеко не на сто процентов, но он отлично себя показал. Думаю, он будет ещё набирать и набирать кондиции.
Нет никаких сомнений, что у Хохлачёва будет очень важная роль в нашей команде. Главное сейчас – найти для него оптимальное место. Мне нравятся сочетания Секач — Найт, Шумаков – Семёнов, а Хохлачёв сегодня здорово сыграл с Толчинским и Зерновым. Отсюда появляется дополнительное время для Егора Чинахова, и в целом – возможность для ротации и просмотра дополнительных вариантов сочетаний. Сезон длинный, так что нам это пригодится», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 августа 2020
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