«Авангард» обыграл СКА и стал победителем турнира имени Пучкова

Петербургский СКА и «Авангард» провели матч на предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Боба Хартли — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Таким образом, омский клуб стал победителем турнира.
Шайбы в составе победителей забросили Корбан Найт, Кирилл Семёнов и Павел Дедунов. Результативной передачей в дебютном матче за омский клуб отметился американский форвард Рид Буше. Единственный гол у СКА забил в большинстве защитник Василий Токранов.
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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