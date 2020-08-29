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Шабловский подрался с Сараевым, Бочаров не спас в серии буллитов. Лучшие фото Кубка мэра

Кубок мэра Москвы по хоккею
Шабловский подрался с Сараевым, Бочаров не спас в серии буллитов. Лучшие фото Кубка мэра
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 28 августа, в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в первом матче второго игрового дня Кубка мэра «Витязь» из Подольска одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Витязя» Святослав Гребенщиков. Дублем в составе подольского клуба отметился Джастин Дэнфорт. Авторами голов в составе столичного «Спартака» стали Анатолий Никонцев и Йори Лехтеря.

В другом матче дня ЦСКА одержал победу над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0). Для «армейцев» эта победа стала первой на турнире.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард ЦСКА Николай Голдобин. Дубль в составе «армейцев» оформил Антон Слепышев. Голами у «Динамо» отметились Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен и Теэму Пулккинен.

Лучшие кадры с матчей второго игрового дня Кубка мэра Москвы по хоккею — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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