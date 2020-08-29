Крикунов рассказал, когда в состав «Динамо» вернутся Линдберг и Пулккинен

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о ситуации с отсутствующими игроками.



«Пулккинена пока не будет. Несколько недель. Линдберга тоже не будет. Примерно те же сроки. Когда Пулккинен появится, тогда и Линдберг будет.



Второе звено останется в том же виде, в котором завершало турнир. Ерёменко и Бочаров будут играть вместе. Ставка на них», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.