Крикунов рассказал, когда в состав «Динамо» вернутся Линдберг и Пулккинен

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о ситуации с отсутствующими игроками.
«Пулккинена пока не будет. Несколько недель. Линдберга тоже не будет. Примерно те же сроки. Когда Пулккинен появится, тогда и Линдберг будет.
Второе звено останется в том же виде, в котором завершало турнир. Ерёменко и Бочаров будут играть вместе. Ставка на них», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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