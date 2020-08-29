Виньо извинился, что не читал новости об очередном проявлении расизма

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо извинился за заявление. Напомним, тренер сказал, что не интересуется новостями перед матчами. В тот день в США произошёл очередной случай расизма и полицейского произвола, после чего два игровых дня НХЛ было отменено.



«Виноват, что не смотрел новости. Я хороший человек и верю в равенство, социальную справедливость. Хочу быть частью изменений и помочь обществу, чем могу», — сказал Виньо на пресс-конференции.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».