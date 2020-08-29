Никитин: рано говорить о возрождении Локтионова. Это был предсезонный турнир

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком» (5:2).



«Рано говорить о возрождении Локтионова, потому что это только предсезонный турнир. Конечно, для уверенности нападающему важно, чтобы он забивал. Это психологическая зависимость. Мы рады, что у него неплохо получается. Надеемся, что он и сам сможет решать моменты и другим нападающим будет помогать. Но опять же повторюсь, что рано говорить на этот счёт.



На предсезонном турнире мы пробовали разные варианты сочетаний, потому что нет особого риска. Пять голов первого звена не идут в таблицу регулярного чемпионата, поэтому мы не обольщаемся. Главное было — получить игровую практику. У нас было не так много игр, поэтому по одному матчу говорить, что сложились тройки, слишком рано.



Ещё очень много работы впереди, потому что за три матча глобальные вещи не делаются. Та команда, которая у нас была раньше, тоже сложилась не за один день. И у ребят, и у нас впереди длинный путь, на котором будут и победы, и поражения. Нужно кропотливо работать.



Можно ли сказать, что Блажиевский заменит Нестерова на ведущих ролях? Сказать можно всё что угодно. Сезон покажет. Я уже говорил, что мы не собираемся никого заменять. Каждый должен быть тем, кем он есть, и реализовывать свои сильные качества», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.