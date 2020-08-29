Кучеров стал второй звездой матча с «Бостоном», Василевский — третьей

Клубы Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» провели четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли. Победу одержала команда Джона Купера — 3:1, общий счёт в серии стал 3-1 в пользу «молний».



Второй звездой матч стал российский форвард «молний» Никита Кучеров, сделавший две результативные передачи. Третьей звездой назвали вратаря «Тампы» Андрея Василевского, отразившего 29 бросков из 30. Первой звездой матча стал нападающий «Тампы» Онджрей Палат, сделавший дубль.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».