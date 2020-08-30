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«Айлендерс» вышли вперёд в серии с «Филадельфией»

«Айлендерс» вышли вперёд в серии с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 3:1.

Первый период остался за «Филадельфией», шайбу забросил Тайлер Питлик. Во втором периоде счёт сравнял Мэтт Мартин, а Леонид Комаров вывел «Айлендерс» вперёд. Третью шайбу команды забросил Андерс Пи.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 27 бросков. Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу команды из «Нью-Йорка».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
30 августа 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Питлик (Лотон, Нисканен) – 14:18' (5x5)   1:1 Мартин (Барзал, Эберле) – 27:12' (5x5)   2:1 Комаров (Брассар) – 39:54' (5x5)   3:1 Ли (Эберле, Пулок) – 43:41' (5x4)
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