«Айлендерс» вышли вперёд в серии с «Филадельфией»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся третий матч полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой команды из Нью-Йорка со счётом 3:1.

Первый период остался за «Филадельфией», шайбу забросил Тайлер Питлик. Во втором периоде счёт сравнял Мэтт Мартин, а Леонид Комаров вывел «Айлендерс» вперёд. Третью шайбу команды забросил Андерс Пи.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 42 секунды, результативными действиями не отметился. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 27 бросков. Таким образом, счёт стал 2-1 в пользу команды из «Нью-Йорка».