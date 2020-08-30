Болельщики освистали гендиректора минского «Динамо» на финале Кубка Салея
Исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков не получил тёплого приёма на финале Кубка Салея, в котором минское «Динамо» обыграло «Юность» со счётом 3:0.
Как сообщает «Прессбол», болельщики на трибунах громко освистали гендиректора минского клуба после того, как он был приглашён на лёд для вручения трофея победителю турнира.
Ранее фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси.
Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».
Фан-клуб минского «Динамо» объявил бойкот клубу из-за политической ситуации в Беларуси
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