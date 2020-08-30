Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Болельщики освистали гендиректора минского «Динамо» на финале Кубка Салея

Болельщики освистали гендиректора минского «Динамо» на финале Кубка Салея
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков не получил тёплого приёма на финале Кубка Салея, в котором минское «Динамо» обыграло «Юность» со счётом 3:0.

Как сообщает «Прессбол», болельщики на трибунах громко освистали гендиректора минского клуба после того, как он был приглашён на лёд для вручения трофея победителю турнира.

Ранее фан-клуб минского «Динамо» объявил бессрочный бойкот домашних матчей клуба из-за насилия на протестных акциях, которые в настоящее время проходят по всей Беларуси.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс».

Фан-клуб минского «Динамо» объявил бойкот клубу из-за политической ситуации в Беларуси
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020