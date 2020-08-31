Гол Проворова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс». Счёт в серии 1-3

Завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорк Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Жан-Габриэль Пажо. За «Филадельфию Флайерз» забили Шон Кутюрье и российский защитник Иван Проворов. Проворов провёл на площадке 22 минуты и 9 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

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В серии до четырёх побед счёт стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз» состоится 2 сентября, начало – в 2:00 мск.