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Гол Проворова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс». Счёт в серии 1-3

Гол Проворова не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Айлендерс». Счёт в серии 1-3
Хоккей / НХЛ 0

Завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой номинальных хозяев со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорк Айлендерс» дублем отметился Брок Нельсон и ещё одну шайбу в свой актив записал Жан-Габриэль Пажо. За «Филадельфию Флайерз» забили Шон Кутюрье и российский защитник Иван Проворов. Проворов провёл на площадке 22 минуты и 9 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
31 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Нельсон (Бейли) – 26:52' (5x5)   1:1 Кутюрье (Браун, Хег) – 35:19' (5x5)   2:1 Пажо (Мейфилд, Тэйвз) – 47:18' (5x5)   3:1 Нельсон (Бейли, Бовиллье) – 51:12' (5x5)   3:2 Проворов (Хейз, Санхайм) – 58:55' (6x5)

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В серии до четырёх побед счёт стал 3-1 в пользу «Айлендерс».

Следующий матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз» состоится 2 сентября, начало – в 2:00 мск.

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