Фридман: Варламов стал иначе держать ловушку — разница в результатах очевидна

Известный канадский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил изменение в стиле игры голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова.
«Как говорил Кевин Биекса, я вряд ли что-то знаю о вратарях, и это, к сожалению, правда. Но шпионы заметили изменения в стиле игры Семёна Варламова с марта по настоящее время. В частности, он стал по-другому держать ловушку. Раньше его манера замедляла движения слева направо и открывала «домик». Люди, более умные чем я, говорят, что разница очевидна: он пропускает только 1,69 гола за игру, это лучший результат среди стартёров», — отметил Фридман.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд». В первом раунде плей-офф покинули также «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Вашингтон Кэпиталз», «Монреаль Канадиенс», «Аризона Койотс», «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз» и «Коламбус Блю Джекетс».
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