Панин — капитан «Салавата», Жарков и Хартикайнен будут ассистентами

Защитник Григорий Панин будет капитаном уфимского «Салавата Юлаева» в сезоне-2020/2021, сообщил главный тренер клуба Томи Лямся. Ассистентами будут нападающие Владимир Жарков и Теэму Хартикайнен.



«Панин – капитан. Ассистенты – Жарков и Хартикайнен», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.