Мартынов: за месяц потратил 30 тыс. на продукты. Цены подскочили во время коронавируса

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Мартынов рассказал, как проводил отпуск во время карантина.



«Соблюдал режим самоизоляции, ни с кем не виделся. Режим прогулок один — до ближайшего магазина. С отцом играли в бильярд, теннис. В общем, поддерживали игровую форму. Катались за город: банька, озеро. В Челябинской области этого добра хватает. Но всё исключительно в узком кругу. Особого стресса я не испытал. Что изменилось, так это с друзьями не пообщаешься, в ресторан не сходишь. Но с близкими, к счастью, можно созвониться, выйти по видеосвязи. Знаю, что у кого-то на фоне карантина случаются конфликты в семье, но мы, наоборот, сплотились. Из любой ситуации нужно извлекать позитив.



На что тратил деньги на карантине? Только на продукты. Хотелось проверить самого себя, на какие деньги смогу прожить в таком режиме. Получилось на удивление довольно скромно — 30 тысяч в месяц. Никаких проблем не было, особенно в еде себе не отказывал. Как у всех, в рационе были рис, гречка. Начал смотреть на ценники в магазинах. И надо сказать, цены подскочили. Я считаю это неправильно, когда такая ситуация в стране и мире, а люди повышают цены на еду. Можно сказать, зарабатывают на беде. Или как это трактовать? Вообще, здесь хочется сказать спасибо моим родителям, которые приучили не разбрасываться деньгами. Свою первую зарплату не тратил, отдал папе с мамой. Даже если ты зарабатываешь миллиарды, это не обязательно надо показывать. Посмотрите на Цукерберга, других успешных людей. Они вполне обычно одеваются, даже скромно», — цитирует Мартынова Sport24.