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Московское «Динамо» отыгралось в концовке и победило «Сибирь» в контрольном матче

Московское «Динамо» отыгралось в концовке и победило «Сибирь» в контрольном матче
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» и новосибирская «Сибирь» провели контрольный матч. Победу одержала команда Владимира Крикунова — 2:1.

Первые 20 минут встречи прошли без заброшенных шайб. На старте второго периода счёт открыл нападающий «Сибири» Эрик О`Делл. На 57-й минуте «Динамо» восстановило равновесие на табло, гол забил форвард Дмитрий Яшкин. Вскоре шайбу забросил защитник Михал Чайковски, принеся победу московской команде.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
31 августа 2020, понедельник. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 О'Делл – 20:28' (5x5)   1:1 Яшкин (Чайковски, Круглов) – 55:22' (5x5)   2:1 Чайковски – 58:20' (5x5)   2:2 Миловзоров (О'Делл) – 61:20' (3x3)

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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