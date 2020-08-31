Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Кириллом Ворониным

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Кириллом Ворониным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 26-летний форвард провёл в «Адмирале». В регулярном чемпионате Воронин сыграл 58 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач при показателе полезности "-13" и 18 минутах штрафного времени.

Воронин защищал цвета приморского клуба пять сезонов (2015–2020). В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 нападающий провёл 15 матчей в составе загребского «Медвешчака». В КХЛ форвард принял участие в 238 матчах, в которых набрал 70 (27+43) очков при показателе полезности "-12" и 102 минутах штрафного времени.