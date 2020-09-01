Андрей Василевский прокомментировал выход «Тампы» в финал Восточной конференции

26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал выход своей команды в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ после победы в 5-м матче полуфинальной серии с «Бостон Брюинз», завершившегося со счётом 3:2 ОТ (4-1 в серии).
«Выиграть первые два раунда, после того как мы облажались в прошлом году, – это прекрасное чувство», — цитирует Андрея журналист The Athletic Джон Смит в «Твиттере».
Андрей Василевский стал одним из главных героев 5-й встречи с «Бостон Брюинз», отразив 45 из 47 бросков по воротам «молний». Его коэффициент надёжности составил 95,7%. Всего в текущем плей-офф российский вратарь провёл 12 встреч, выиграв 9 из них. На его счету 371 отражённый бросок и 27 пропущенных шайб. В среднем за игру он пропускает 1,97 шайбы, имея коэффициент надёжности 92,7%.
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