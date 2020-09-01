Андрей Василевский отразил 45 бросков по воротам «Тампы» в игре с «Бостоном»

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся полуфинальный матч Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 3:2 ОТ. Таким образом, «молнии» одержали четвёртую победу в серии (общий счёт 4-1) и вышли в финал конференции.

26-летний российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал одним из главных героев этой встречи, отразив 45 из 47 бросков по воротам «молний». Его коэффициент надёжности составил 95,7%.

Всего в текущем плей-офф Василевский провёл 12 встреч, выиграв 9 из них. На его счету 371 отражённый бросок и 27 пропущенных шайб. В среднем за игру он пропускает 1,97 шайбы, имея коэффициент надёжности 92,7%.