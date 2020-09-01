Радулов заработал общий показатель полезности «-6» в двух последних матчах с «Колорадо»
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу в матче со счётом 6:3 одержали номинальные хозяева льда игроки «Колорадо» и сократили отставание в серии – 2-3.
Второй матч кряду сложился неудачным образом для российского нападающего «Далласа» Александра Радулова. 34-летний форвард снова завершил встречу с показателем полезности "-3". Таким образом, общая полезность Александра в двух последних матчах составляет "-6".
Примечательно, что до четвёртого матча серии Радулов ни разу после официального возобновления сезона не завершал встречу с отрицательным показателем полезности.
Радулов вышел на единоличное 17-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян
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