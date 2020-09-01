Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» закрыл серию с «Бостоном» и стал первым участником полуфинала плей-офф.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2 2ОТ (4-1). Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров результативными действиями не отметились. Кучеров получил травму после столкновения со словацким защитником «Брюинз» Здено Харой и не смог продолжить матч.
«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 6:3 (2-3). Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, вступивший в игру в середине первого периода после четырёх пропущенных шайб Беном Бишопом, отразил 20 бросков из 22. Второй матч кряду сложился неудачным образом для российского нападающего «Далласа» Александра Радулова. 34-летний форвард снова завершил встречу с показателем полезности "-3". Таким образом, общая полезность Александра в двух последних матчах составляет "-6".
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