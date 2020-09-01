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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялось два матча во втором раунде Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» закрыл серию с «Бостоном» и стал первым участником полуфинала плей-офф.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2 2ОТ (4-1). Российские игроки «Тампы» Михаил Сергачёв и Никита Кучеров результативными действиями не отметились. Кучеров получил травму после столкновения со словацким защитником «Брюинз» Здено Харой и не смог продолжить матч.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
01 сентября 2020, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Палат (Шаттенкирк, Коулман) – 24:21' (5x5)   1:1 Пастрняк (Крейчи, Бержерон) – 32:38' (5x4)   2:1 Чирелли (Хедман, Пойнт) – 52:03' (5x5)   2:2 Крейчи (Хара, Клифтон) – 57:27' (5x5)   3:2 Хедман (Шаттенкирк, Пойнт) – 94:10' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 6:3 (2-3). Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин, вступивший в игру в середине первого периода после четырёх пропущенных шайб Беном Бишопом, отразил 20 бросков из 22. Второй матч кряду сложился неудачным образом для российского нападающего «Далласа» Александра Радулова. 34-летний форвард снова завершил встречу с показателем полезности "-3". Таким образом, общая полезность Александра в двух последних матчах составляет "-6".

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