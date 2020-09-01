Гранлунд: не думаю, что буду в «Салавате» новым Умарком

Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд рассказал о сравнениях с бывшим игроком уфимского клуба Линусом Умарком, а также поделился впечатлениями о городе.



«Я видел, как играет Линус и, как говорил ранее, мы с ним разные игроки. Не думаю о том, что буду в «Салавате» новым Умарком. Просто хочу показать свои сильные стороны, оправдать ожидания, которые на меня возложены, показать всё, что умею, стать лидером «Салавата Юлаева» и приносить победы.



Каждый хоккеист получает критику. Я же стараюсь не думать об этом, а сосредоточиться на себе и своей игре. Ведь только ты сам знаешь, в чём может быть дело в той или иной ситуации.



Уфа понравилась, живу в апартаментах, но большую часть времени провожу на арене. Отмечу несколько хороших ресторанов, где вкусно готовят. Правда, из-за пандемии, стараюсь реже посещать общественные места. Все финские ребята – Тему Хартикайнен, Сакари Маннинен, Юха Метсола, а также датчанин Филип Ларсен помогают во многих вещах. Стараемся вместе проводить свободное время. Да и другие ребята в команде очень доброжелательны ко мне. У нас действительно хороший коллектив, и это не может не радовать. Пока в общении использую английский язык. В раздевалке, во время матчей и тренировок. В быту же языковой барьер даёт о себе знать. Но потихоньку учусь разговаривать по-русски, уже знаю несколько слов, в первую очередь названия продуктов.



Есть ли у меня мечта? Хочу выиграть Кубок Гагарина с Уфой», – цитирует Гранлунда официальный сайт КХЛ.

Лямся: я верю в тренерский штаб «Салавата», хочу провести работу в европейском стиле