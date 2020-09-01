Потайчук: месяц назад разговаривал с Ржигой, всё было нормально. Очень тяжело на душе

Экс-игрок и тренер Андрей Потайчук прокомментировал уход из жизни известного чешского специалиста Милоша Ржиги. Потайчук работал вместе с ним в «Спартаке» и СКА.



«Мы с Милошем не только работали вместе, но и семьями дружили, по жизни общались. Много чего было. Мне сложно что-то говорить, я сам в шоке нахожусь. Тяжело на душе, на самом деле. Я хорошо знал Милоша, и для меня это личная трагедия. Очень быстро он покинул нас, к сожалению…



Ещё буквально месяц назад я разговаривал с Милошем. Мы общались и по работе, и по другим поводам. Всё было нормально. А потом пришла информация, что Ржига в больницу попал. Я думал, что он на связи, писал ему сообщения, звонил, но ответа не было. А сегодня пришла информация, что Милоша не стало…



Очень тяжело сейчас. Это был жизнерадостный, настоящий человек. Он жизнь любил… Поэтому просто слов нет сейчас», – сказал Потайчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Сын Ржиги: последний месяц был большой битвой