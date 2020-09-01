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Шенфельд назначен капитаном «Торпедо»

Шенфельд назначен капитаном «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Антон Шенфельд назначен капитаном «Торпедо», передаёт официальный «твиттер» команды.

Сообщается, что обязанности ассистентов будут распределены между Дамиром Жафяровым, Михаилом Варнаковым, Даниилом Ильиным и Кириллом Ураковым.

27-летний Шенфельд выступает за «Торпедо» с 2018 года. За это время он принял участие в 124 встречах, записав на свой счёт 63 (16+47) очка при показателе полезности «+5» и 20 минутах штрафного времени. В минувшей регулярке нападающий провёл 61 матч, набрав 31 (10+21) очко при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафа. В четырёх матчах плей-офф отдал две результативные передачи.

Первый матч нового сезона «Торпедо» проведёт дома 3 сентября. Команда примет «Салават Юлаев».

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