Варнаков: «Торпедо» — народная команда. Мы будем сражаться в каждом матче

Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«У всех игроков «Торпедо» есть амбиции, мотивация у команды на высоком уровне. Если лично обо мне, то готов, как мне кажется, даже лучше, чем в прошлые годы. Где-то, наверное, пошёл на пользу карантин — появилось время тщательно выстроить личную подготовку, подойти к тренировочному лагерю команды в оптимальном после отпуска состоянии.

Турнир в Санкт-Петербурге? Да, в каких-то моментах игра у команды просматривалась, тренерский штаб многими моментами остался доволен. Но делать выводы рано — чемпионат стартует только третьего сентября, всё ещё впереди.

Некоторые специалисты уже записали «Торпедо» в аутсайдеры? Честно говоря, мы к этому привыкли — нам прогнозируют спад результатов каждый год. Но каждый год мы доказываем, что команда хорошо себя чувствует, конкурентоспособна. И каждый год в «Торпедо» открываются новые имена. У нас особая хоккейная атмосфера, ведь «Торпедо» — народная команда. Будем сражаться за Нижний Новгород в каждом матче», – приводит слова Варнакова Russia-Hockey.ru.