«Авангард» выразил соболезнования родным Милоша Ржиги

Омский «Авангард» в официальном «инстаграме» выразил соболезнования родным известного тренера Милоша Ржиги, ушедшего из жизни 1 сентября.
«Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер «Авангарда» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/2014. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Будем помнить», – говорится в сообщении.
18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.
- 1 сентября 2020
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