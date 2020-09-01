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«Авангард» выразил соболезнования родным Милоша Ржиги

«Авангард» выразил соболезнования родным Милоша Ржиги
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» в официальном «инстаграме» выразил соболезнования родным известного тренера Милоша Ржиги, ушедшего из жизни 1 сентября.

«Из жизни на 62-м году ушёл бывший тренер «Авангарда» Милош Ржига. По сообщениям СМИ, 18 августа он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Милош Ржига возглавлял «Авангард» в сезоне-2013/2014. Приносим соболезнования родным и близким Милоша. Будем помнить», – говорится в сообщении.

18 августа стало известно, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Сообщалось, что в последние несколько недель состояние здоровья специалиста резко ухудшилось, однако конкретная причина госпитализации не раскрывалась. Сегодня, 1 сентября, Милоша Ржиги не стало.

Стала известна причина смерти Милоша Ржиги
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