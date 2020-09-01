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Нападающий «Оттавы» мог перейти в рижское «Динамо»

Нападающий «Оттавы» мог перейти в рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Рудольф Балцерс мог перейти в рижское «Динамо», сообщил в «твиттере» журналист Айвис Калниньш.

Из интервью с главным тренером рижского клуба Петерисом Скудрой стало известно, что «Оттава» собиралась отдать Рудольфа Балцерса в аренду «Динамо», но в последний момент «Сенаторз» передумали.

Отмечается, что латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Матисс Кивлениекс может перейти в клуб КХЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний Балцерс в 15 матчах НХЛ набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2». Часть сезона провёл в фарм-клубе канадской команды – «Бельвиль Сенаторз». В 33 матчах АХЛ забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач.

На счету 23-летнего Кивлениекса 6 встреч в НХЛ и 20 — в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд Монстерз».

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