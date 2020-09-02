Видео реакции травмированного Маркстрёма на игру его сменщика в матче с «Вегасом»

В Эдмонтоне состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Вегаса».
Главным героем матча стал номинально второй голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко. Американский голкипер отразил 43 броска в дебютном матче в плей-офф НХЛ в карьере в стартовом составе и стал первой звездой встречи. Демко появился в воротах «Кэнакс» в результате травмы основного голкипера команды Якоба Маркстрёма. Шведский вратарь наблюдал за игрой своего сменщика из VIP-ложи арены, поддерживая Тэтчера аплодисментами.
Видео реакции Маркстрёма можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs.
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