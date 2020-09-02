Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Сегодня, 2 сентября, пройдёт первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. ЦСКА и «Ак Барс» в Москве разыграют Кубок открытия, начало матча — в 19:30 мск. Полное расписание КХЛ сезона-2020/2021 доступно на «Чемпионате».

Первый этап продлится до 27 февраля, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 – с командами своего дивизиона и ещё 6-8 – с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.



В соответствии с международным календарём ИИХФ в расписании чемпионата КХЛ—2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: со 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звёзд КХЛ (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).