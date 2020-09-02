Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 2 сентября, пройдёт первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. ЦСКА и «Ак Барс» в Москве разыграют Кубок открытия, начало матча — в 19:30 мск. Полное расписание КХЛ сезона-2020/2021 доступно на «Чемпионате».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Первый этап продлится до 27 февраля, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 – с командами своего дивизиона и ещё 6-8 – с командами соседнего дивизиона своей конференции. Всего на первом этапе будет сыграно 690 матчей.

В соответствии с международным календарём ИИХФ в расписании чемпионата КХЛ—2020/2021 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: со 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции). Также запланированы паузы на время проведения Матча звёзд КХЛ (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

Морозов подтвердил, что КХЛ может в новом сезоне провести матч в Израиле
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020