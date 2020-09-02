Лотон — о шайбе с передачи Проворова: возможно, это самый важный гол в моей карьере
Нападающий «Филадельфии Флайерз» Скотт Лотон прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ). Канадский форвард отличился в овертайме с передачи российского защитника Ивана Проворова.
«Возможно, это самый важный гол в моей карьере, так что на льду эмоции, что называется, били ключом. Радоваться особо некогда, мы по-прежнему отстаем в серии, и нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи», — цитирует Лотона пресс-служба НХЛ.
Таким образом, «Филадельфия» смогли избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Нью-Йорк Айлендерс». Победитель противостояния этих команд в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Филадельфия» спаслась от вылета из Кубка Стэнли, обыграв в овертайме «Айлендерс»
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