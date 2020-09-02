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Вратарь «Локомотива» Паскуале будет находиться в списке травмированных до 14 сентября

Вратарь «Локомотива» Паскуале будет находиться в списке травмированных до 14 сентября
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» продлил нахождение вратаря Эдди Паскуале в списке травмированных до 14 сентября, сообщает официальный «твиттер» команды.

Пока что голкипер провёл всего одну встречу за новый клуб. В рамках Sochi Hockey Open «Локомотив» проиграл СКА со счётом 6:0.

Уже завтра, 3 сентября, ярославский коллектив проведёт свою первую встречу нового сезона КХЛ. «Железнодорожники» примут на домашней площадке московский «Спартак».

29-летний Паскуале перешёл в ярославский коллектив в мае этого года, подписав с «Локомотивом» двухлетнее соглашение. Прежде 29-летний канадец выступал за «Барыс».

В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Паскуале в 46 матчах пропускал 2,03 шайбы и отражал 93,0% бросков в матче. В плей-офф канадец провёл пять матчей и отразил 96% бросков при надёжности 1,28.

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