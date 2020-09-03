Фазель выступил на открытии, Слуцкий наблюдал за поражением ЦСКА. Фото матча с «Ак Барсом»

2 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» «Ак Барс» одержал победу в первом матче сезона-2020/2021. Казанцы обыграли московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок открытия во второй раз.



Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков открыл счёт матча уже на первой минуте. К 26-й минуте «Ак Барс» смог реализовать большинство. Стефан Да Коста отправил шайбу в ворота соперника. Однако уже в начале третьего периода «армейцы» снова вышли вперёд — шайбу забросил Антон Слепышев. К концу третьего периода казанцы смогли сравнять счёт — 2:2, гол на счету Азеведу. Дмитрий Воронков стал автором победной шайбы в овертайме.



Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.