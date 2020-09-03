Фазель выступил на открытии, Слуцкий наблюдал за поражением ЦСКА. Фото матча с «Ак Барсом»

2 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» «Ак Барс» одержал победу в первом матче сезона-2020/2021. Казанцы обыграли московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2. Таким образом, «Ак Барс» выиграл Кубок открытия во второй раз.
Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков открыл счёт матча уже на первой минуте. К 26-й минуте «Ак Барс» смог реализовать большинство. Стефан Да Коста отправил шайбу в ворота соперника. Однако уже в начале третьего периода «армейцы» снова вышли вперёд — шайбу забросил Антон Слепышев. К концу третьего периода казанцы смогли сравнять счёт — 2:2, гол на счету Азеведу. Дмитрий Воронков стал автором победной шайбы в овертайме.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 3 сентября 2020
-
09:56
-
09:30
-
09:01
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:18
-
06:03
-
05:34
-
04:29
-
04:05
-
03:55
-
01:52
- 2 сентября 2020
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
20:59
-
20:56