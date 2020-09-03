Ландеског получил травму в шестом матче с «Далласом», порезавшись о конёк одноклубника

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.
Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског получил неприятную травму во втором периоде, в результате которой был вынужден досрочно завершить матч. Шведский форвард травмирован колено, порезавшись о лезвие конька одноклубника, который совершил неосторожное движение ногой, лёжа на льду.
Видео момента с травмой Ландескога.
Главный тренер «лавин» Джаред Беднар после матча сообщил, что у Ландескога выявлен порез колена. Сможет ли игрок принять участие в решающем матче серии, пока неизвестно.
- 3 сентября 2020
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:18
-
06:03
-
05:34
-
04:29
-
04:05
-
03:55
-
01:52
- 2 сентября 2020
-
23:58
-
23:38
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:35
-
22:28
-
22:14
-
22:11
-
22:02
-
21:45
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:50
-
20:36
-
20:08
-
19:51