Ландеског получил травму в шестом матче с «Далласом», порезавшись о конёк одноклубника

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся шестой матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 4:1. Счёт в серии стал 3-3.

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског получил неприятную травму во втором периоде, в результате которой был вынужден досрочно завершить матч. Шведский форвард травмирован колено, порезавшись о лезвие конька одноклубника, который совершил неосторожное движение ногой, лёжа на льду.

Видео момента с травмой Ландескога.

Главный тренер «лавин» Джаред Беднар после матча сообщил, что у Ландескога выявлен порез колена. Сможет ли игрок принять участие в решающем матче серии, пока неизвестно.