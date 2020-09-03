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«Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо»

«Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» не полетел в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», утверждает финское издание Iltalehti. Сообщается, что команда Лаури Марьямяки не появилась в аэропорту Хельсинки и в результате рейс в столицу Беларуси был отменён.

Напомним, что ранее представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

Встреча финской команды с минским «Динамо» должна была состояться сегодня, 3 сентября. Однако вчера фан-клуб «шутов» пригрозил команде бойкотом, если она отправится в столицу Беларуси.

Фан-клуб «Йокерита» будет бойкотировать матчи команды, если «джокеры» полетят в Минск
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